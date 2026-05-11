Havalar ısındı ortaya çıktı: Kene bir can daha aldı

Havalar ısındı ortaya çıktı: Kene bir can daha aldı
Yayınlanma:
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan İlhan Cevahir'e (60) yaklaşık 10 gün önce kene tutundu.

Cevahir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Havalar ısındı kabus geri döndü! Sivas'ta 21 yaşındaki genç keneden yaşamını yitirdiHavalar ısındı kabus geri döndü! Sivas'ta 21 yaşındaki genç keneden yaşamını yitirdi

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm - Gündem Haberleri

Keneden ölen gencin naaşı araçtan indirilmedi! Karantina altında cenaze namazıKeneden ölen gencin naaşı araçtan indirilmedi! Karantina altında cenaze namazı

CENAZESİ KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Cevahir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cevahir'in cenazesinin, Ballıdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (AA-DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Türkiye
Son dakika | İZBETON soruşturmasında 5 gözaltı: Eski başkan da aralarında
Son dakika | İZBETON soruşturmasında 5 gözaltı: Eski başkan da aralarında
Aylar süren hasat bitiyor: Tarlada kilosu 15 TL'den kapış kapış satıldı
Aylar süren hasat bitiyor: Tarlada kilosu 15 TL'den kapış kapış satıldı
Ruhi Çenet hantavirüs sürecini açıkladı! Sağlık Bakanlığı devrede
Ruhi Çenet hantavirüs sürecini açıkladı! Sağlık Bakanlığı devrede