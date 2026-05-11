Havalar ısındı ortaya çıktı: Kene bir can daha aldı

Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan İlhan Cevahir'e (60) yaklaşık 10 gün önce kene tutundu.

Cevahir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CENAZESİ KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Cevahir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cevahir'in cenazesinin, Ballıdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (AA-DHA)