Berberde siyaset ve futbol devri kapanıyor mu? Sessiz hizmet dönemi başladı

Berberde siyaset ve futbol devri kapanıyor mu? Sessiz hizmet dönemi başladı
Yayınlanma:
Başkentte üç kuşaktır berberlik yapan Ferhat Narin, günlük hayatın yoğun karmaşasından ve bitmek bilmeyen gündem baskısından yorulan vatandaşlar için 'sessiz hizmet' uygulamasını başlattı. Online randevu sistemine eklenen tek bir seçenekle, berber koltuğuna oturan vatandaşlar artık siyaset, futbol veya günlük dertler üzerine konuşmak zorunda kalmadan 'dinlenme hakkını' kullanıyor.

31 yaşındaki Ferhat Narin, Ankara’daki dükkanında makasını eline aldığında, sadece saç kesmiyor; aynı zamanda modern şehir hayatının yarattığı sosyal yorgunluğa karşı bir alan açıyor. İlkokul birinci sınıftan itibaren dedesi İsmet Narin ve babası Ahmet Narin’in yanında çıraklık yaparak yetişen Narin, onlarca yıl boyunca berber koltuğunun değişmez kuralına tanıklık etti: Mecburi sohbet. Ancak Narin’e göre, bu gelenek her zaman her iki tarafın da rızasıyla gerçekleşmiyor.

İki ay önce kendi salonunu açan Ferhat Narin, çocukluk yıllarından beri zihninde taşıdığı gözlemi bir iş modeline dönüştürdü. Müşterilerin, berber koltuğunda kendilerini siyasetten futbola kadar uzanan bir diyalog sarmalına 'mecbur hissettiklerini' saptayan Narin, dijital randevu platformuna 'sessiz hizmet' opsiyonunu ekledi.

6a0197a7ce3eb91b24a1eb17.jpg

ÜÇ KUŞAKLIK GÖZLEM VE DEĞİŞEN TALEPLER

Ferhat Narin’in mesleki kökleri, Türkiye’nin geleneksel esnaf kültürüne dayanıyor. "Dedem İsmet Narin, babam Ahmet Narin ve ben; dededen toruna üç kuşaktır bu sektörde hizmet veriyoruz" diyen Narin, uygulamanın temelinde yatan sosyolojik gözlemi şu sözlerle aktarıyor:

"Çıraklığımdan, ilkokul birinci sınıftan itibaren dedemle ve babamla aynı ortamda çalışırken müşterilerle kuaförlerin bir anda siyasetten futbola, günlük hayata kadar muhabbet içerisinde olduklarını gördüm. Ama bazı müşterilerin sohbete, muhabbete mecbur kaldıklarını gözlemledim ve o zamandan beri hep ileride bu durumu değiştireceğimi söyledim."

Narin, uzun yıllar bu konuda neler yapabileceğini düşündükten sonra, kendi salonunda 'sessiz hizmeti' devreye alarak, müşterinin iletişim kurma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı seçti.

6a0197a7ce3eb91b24a1eb13.jpg

DİJİTAL RANDEVUDA 'SESSİZLİK' TERCİHİ

Uygulamanın işleyişi tamamen müşterinin iradesine bırakılmış durumda. Online randevu platformu üzerinden hizmet alacak olan vatandaşlar, hangi işlemi yaptıracaklarsa onun 'sessiz modunu' işaretleyebiliyor. Bu tercih yapıldığında, dükkan içindeki iletişim sadece teknik detaylarla sınırlı kalıyor.

Narin süreci şöyle detaylandırıyor:

"Sessiz hizmeti seçtiklerinde sadece tarzları ve istekleriyle alakalı bizle iletişime geçiyorlar. Biz de yalnızca; 'isterseniz şurayı şöyle yapabiliriz' gibi önerilerimizi sunuyoruz. Müşterilerimize güzelce kafa dinleterek, onları rahatlatarak; hizmetimizi sunarken susarak onları psikolojik olarak rehabilite etmiş oluyoruz."

YOĞUN GÜNDEMDEN KAÇIŞIN ADRESİ

Vatandaşın bu hizmete gösterdiği yoğun ilgi, aslında toplumsal bir ihtiyacın veriye dökülmüş hali olarak görülüyor. Narin, müşterilerin yoğun ve karmaşık hayatlarından kaçmak için bu seçeneğe yöneldiğini belirtiyor. Uygulama sayesinde berber dükkanı, sadece bir kişisel bakım merkezi olmaktan çıkıp, sessiz bir dinlenme alanına dönüşüyor.

Hizmet sonrası ikram edilen kahve ile sürecin tamamlandığını belirten Narin, "Müşterilerimiz yoğun karmaşık hayatlarında kafa dinlemek istiyorlar. Burada hizmetlerini alırken sakinleşiyorlar. Belki o sırada kafalarında bir şeyleri düşünüyorlar ve buradan dinlenmiş, rehabilite olmuş şekilde ayrılıyorlar" ifadelerini kullanıyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Türkiye
Son dakika | İZBETON soruşturmasında 5 gözaltı: Eski başkan da aralarında
Son dakika | İZBETON soruşturmasında 5 gözaltı: Eski başkan da aralarında
Aylar süren hasat bitiyor: Tarlada kilosu 15 TL'den kapış kapış satıldı
Aylar süren hasat bitiyor: Tarlada kilosu 15 TL'den kapış kapış satıldı
Ruhi Çenet hantavirüs sürecini açıkladı! Sağlık Bakanlığı devrede
Ruhi Çenet hantavirüs sürecini açıkladı! Sağlık Bakanlığı devrede