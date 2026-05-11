Aylar süren hasat bitiyor: Tarlada kilosu 15 TL'den kapış kapış satıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 2025'te başlayan karnabahar sezonunun sonuna yaklaşıldı. Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından Bafra Ovası'nda 20 bin dekar alanda üretilen karnabaharın toplam rekoltesi yaklaşık 80 bin tona ulaştı.

DÖNÜMDE 4 TONA YAKIN VERİM

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, geçen yıl temmuz ayında ekilen erkenci çeşitlerin hasadının eylül ve ekimde tamamlandığını belirtti. Ekim ayında toprakla buluşan kışlık çeşitlerde ise mayıs itibarıyla hasadın son aşamasına gelindiğini aktaran Aşçı, dönüm başına 3,5 ila 4 ton verim alındığını kaydetti.

Aşçı, kışlık hasadın ardından yazlık ürün hazırlıklarına başlandığını da vurguladı.

"Kavun ve karpuz fideleri örtü altına dikildi. Mayıs ayının ortalarından sonra ise açık alana dikilecek sebze çeşitlerimiz var."

ÜÇ ÜLKEYE İHRACAT

Bafra karnabaharının geniş bir pazara ulaştığını anlatan Aşçı, ürünlerin Karadeniz Bölgesi'nin tamamına sevk edildiğini söyledi. Yurt dışında ise Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a ihracat yapılıyor.

TARLADA KİLOSU 15 LİRA

Bafra'nın Koşuköyü Mahallesi'nde 45 dönüm alanda üretim yapan çiftçi Ramazan Güvercin, kışlık hasadın mayıs sonu veya en geç haziran başında tamamlanacağını öngördü. Güvercin karnabaharın tarlada kilogram fiyatının 15 lira olduğunu belirtti.

Ürünlerin İstanbul, Ankara ve Konya başta olmak üzere birçok ile gönderildiğini aktaran Güvercin, Mersin'den de yoğun talep geldiğini ekledi. Güvercin yaz sezonunda karpuz, kavun ve kapya biber dikimine geçeceklerini söyledi.

(AA)