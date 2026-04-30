Kızılırmak'ın sularıyla beslenen Bafra Ovası'nda 2026 üretim sezonu açıldı. Bu yıl karpuzda 20 bin, kavunda 13 bin dönüme yakın ekim öngörülüyor.

GEÇEN YILIN ÜZERİNDE HEDEF

Samsun'un Bafra ilçesinde kavun ve karpuz fidelerinin toprağa verilmesiyle yeni sezon resmen başladı. Yaklaşık 100 bin dekarlık ekim potansiyeline sahip ovada geçen yıl 12 bin 500 dekar karpuz, 10 bin dekar kavun ekilmişti. Bu yıl her iki üründe de üretimin artması bekleniyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, net rakamların sezon sonunda netleşeceğini belirterek tahmini hedefleri paylaştı: "Yaklaşık 20 bin dönüme yakın karpuz, 13 bin dönüm de kavun ekimi öngörülüyor."

MALİYETLER YÜKSELİYOR

Tosuner, 2026 sezonunda girdilerin tamamında artış yaşandığına dikkat çekti: "Fidesinden gübresine, ilacından işçiliğine ve yer kirasına kadar maliyetlerde artış var."

Tosuner, yükselen maliyetler karşısında çözümün üreticinin kendi imkanlarını devreye sokmasından geçtiğini vurguladı: "Fideyi kendin yetiştiremezsen, yaptığın işin yüzde 70'ini kendi imkanlarınla yapmayıp her şeyi vadeye dökersen bu tarımı yapmanın bir anlamı yok. Üretici bizzat işinin başında durursa para kazanılıyor.""

KARA TOPRAKTAN GELEN LEZZET

Tosuner, Bafra'nın hem kavun hem de karpuzda kendine özgü bir kalite standardı yakaladığını anlattı: "Karpuzda 10 kilogramın üzerinde ürünümüz olmaz; bu sayede herkes bütçesine göre Bafra karpuzunu bulabilir. Kavunumuz ise kara toprak yapısı sayesinde adeta baldan tatlı oluyor."

Ovada toprak tahlili yaptırılarak sulama, ilaçlama ve gübrelemenin zamanında yapıldığını belirten Tosuner, ürünlerin haller üzerinden tüketiciye ulaşacağını söyledi.

TEMMUZDA HASAT BAŞLIYOR

Örtü altı hasadının temmuz başında, açık ekimin ise eylül ayına kadar devam edeceği öngörülüyor. Tosuner, tüketicilere de seslendi: "Manavlarda mutlaka 'Bu nerenin ürünü?' diye sorun. Bizim toprağımız çok kaliteli, organik ayarında ürün yetiştiriyoruz."

Türbe Mahallesi'nden çiftçi İsmail Dursun, 120 dönümlük arazide ekim yaptıklarını belirterek hasat sonrası karnabahar ve kırmızı lahana ekmeyi planladıklarını söyledi. Dursun'un tek temennisi net: "Yüksek maliyetlere karşı ürünümüz hak ettiği değeri bulsun."

(AA)