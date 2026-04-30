Bir ilde daha ekmeğe zam yapıldı!

Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının kilogram bazında 75 lira olarak belirlenmesinin ardından yerel bazdaki fiyat artışları devam ediyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından nisan ayı itibarıyla işaret edilen fiyat değişim süreci Edirne iline de yansıdı.

BAKANLIK ZAM TEKLİFİNİ ONAYLADI

Edirne'de faaliyet gösteren esnaf temsilcileri, girdi maliyetlerindeki yükselişi gerekçe göstererek Nisan ayı içerisinde Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’na (ETSO) başvuruda bulundu.

200 GRAM EKMEK 17.5 LİRA OLDU

Hazırlanan ve ekmeğin birim fiyatının 17,5 liraya çıkarılmasını içeren tarife teklifi Ticaret Bakanlığı’nın değerlendirmesine sunuldu. Bakanlık nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda esnafın talep ettiği yeni fiyat listesi uygun bulundu.

YENİ TARİFE 1 MAYIS İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Fiyat artışına dair detayları paylaşan EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, yeni uygulamanın 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu. Yapılan düzenlemeyle birlikte kent genelinde 15 liradan alıcı bulan 200 gramlık ekmeğin satış fiyatı 17 lira 50 kuruşa yükseldi.

Söz konusu artışın temel nedenleri arasında hammadde fiyatlarındaki tırmanış ve operasyonel giderlerdeki süreklilik gösteriliyor.

MALİYET ARTIŞLARI ESNAFI ZORLUYOR

Ekonomik verilere ve piyasa koşullarına değinen Birlik Başkanı Cingöz, özellikle akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketliliğin lojistik ve üretim maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirtti. DHA)