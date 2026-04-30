Bir ilde daha ekmeğe zam yapıldı!

Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, kentte 200 gramı 15 liradan satılan ekmeğin fiyatına yeniden zam yapıldığını belirtti. Cingöz, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren ekmeğin 17,5 liradan satışa sunulacağını açıkladı.

Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının kilogram bazında 75 lira olarak belirlenmesinin ardından yerel bazdaki fiyat artışları devam ediyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından nisan ayı itibarıyla işaret edilen fiyat değişim süreci Edirne iline de yansıdı.

BAKANLIK ZAM TEKLİFİNİ ONAYLADI

Edirne'de faaliyet gösteren esnaf temsilcileri, girdi maliyetlerindeki yükselişi gerekçe göstererek Nisan ayı içerisinde Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’na (ETSO) başvuruda bulundu.

200 GRAM EKMEK 17.5 LİRA OLDU

Hazırlanan ve ekmeğin birim fiyatının 17,5 liraya çıkarılmasını içeren tarife teklifi Ticaret Bakanlığı’nın değerlendirmesine sunuldu. Bakanlık nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda esnafın talep ettiği yeni fiyat listesi uygun bulundu.

YENİ TARİFE 1 MAYIS İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Fiyat artışına dair detayları paylaşan EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, yeni uygulamanın 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu. Yapılan düzenlemeyle birlikte kent genelinde 15 liradan alıcı bulan 200 gramlık ekmeğin satış fiyatı 17 lira 50 kuruşa yükseldi.

Söz konusu artışın temel nedenleri arasında hammadde fiyatlarındaki tırmanış ve operasyonel giderlerdeki süreklilik gösteriliyor.

Ekmek ve simit zamlarında yeni dönem! Yetki bakanlığa devredildiEkmek ve simit zamlarında yeni dönem! Yetki bakanlığa devredildi

MALİYET ARTIŞLARI ESNAFI ZORLUYOR

Ekonomik verilere ve piyasa koşullarına değinen Birlik Başkanı Cingöz, özellikle akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketliliğin lojistik ve üretim maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirtti. DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Gazeteci Güngör Aslan cinayetinde failler yeniden beraat etti! Yargıtay bozmuştu
Gazeteci Güngör Aslan cinayetinde failler yeniden beraat etti! Yargıtay bozmuştu
Tamirhaneyi basıp bir kişiyi kurşunlayan saldırgan tutuklandı! İfadesi hayrete düşürdü
Tamirhaneyi basıp bir kişiyi kurşunlayan saldırgan tutuklandı! İfadesi hayrete düşürdü
Son Dakika | Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis!
Son Dakika | Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis!