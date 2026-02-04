Ekmek ve simit fiyatlarında yeni dönem resmen açıklandı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamındaki odalar tarafından uygulanan fiyat tarifelerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Düzenleme, oda üyelerinin ürettiği ve esnaf ile sanatkâr odalarınca tarifeye bağlanan mal ve hizmetlerin fiyatlarının belirlenme sürecini yeniden şekillendirdi.

Ekmek ve simit zamlarında yeni dönem: Her şey sil baştan! Artık böyle belirlenecek!

ONAY YETKİSİ BAKANLIĞA GEÇTİ

Yapılan değişiklikle birlikte, ticaret odasına kayıtlı fırınların ekmek ve simit satış fiyatlarında yetkili onay mercii Ticaret Bakanlığı olarak belirlendi. Önceki uygulamada ise fiyat tarifeleri; Ticaret İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, tarifeyi hazırlayan oda ve ilgili belediye temsilcilerinden oluşan bir komisyonun görüşü alınarak oluşturuluyordu.

ESNAF ODALARIYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİ

Öte yandan 7 Ocak’ta esnaf ve sanatkârların sunduğu mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerine ilişkin ayrı bir yönetmelik değişikliği yapılmıştı. Söz konusu düzenlemeyle, tarifelerin yürürlüğe girebilmesi için Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Bakanlığın olumlu görüşünün alınması ve ardından birlik tarafından onaylanması şartı getirilmişti.