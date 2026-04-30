TEM'de zincirleme kaza: 6 TIR birbirine girdi!

Son dakika haberi...TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 6 TIR çarpıştı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım aksadı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.