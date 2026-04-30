TEM'de zincirleme kaza: 6 TIR birbirine girdi!
TEM Otoyolu'nda 6 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım aksadı.
6 TIR BİRBİRİNE GİRDİ
TEM Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi Alikahya Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde, saat 17.00 sıralarında meydana gelen zincirleme kazada, Ankara yönünde sol şeritte ilerleyen sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 6 TIR birbirine girdi.
KAZADA ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI
Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara yönü yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.
Ekipler, otoyolun sağ şeridinde temizlik çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik sağ şeritten ulaşıma açıldı.
Sol şeritteki TIR’ların kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (DHA)