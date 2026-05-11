Son dakika | Akbelen direnişçisi Esra Işık hakkında tahliye kararı
Muğla Milas'ta Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı için 31 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Esra Işık, hakkında tahliye kararı verildi.
Akbelen'in sembol ismi Esra Işık cezaevinden seslendi! "Memlekete sahip çıkın"
Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protesto sonrasında 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 31 Mart’ta tutuklanmış, daha sonra Muğla Cezaevi’nden Şakran’daki İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilmişti.
42 GÜN SONRA TAHLİYE
Işık, geçtiğimiz haftalarda hakim karşısına çıkmış ancak tahliye edilmemişti. Işık'ın tutuklu bulunduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 42 gündür tutuklu bulunan Esra Işık hakkında tahliye kararı verildiği ifade edildi.