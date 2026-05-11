Müjdat Gezen duyurdu! "Arena Müzikali" geliyor

Türk sinemasının unutulmazlarından Gırgıriye'yi yıllar sonra sahneye taşıyarak salonları dolduran usta sanatçı Müjdat Gezen, "Arena" isimli yeni bir müzikal hazırlığında olduğunu duyurdu.

Bu kez ülkedeki adli sistemi şakaya alacağını söyleyen Gezen, Cumhuriyet'teki köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir oyun yazıyorum: Arena Müzikali. Ülkemdeki adli sistemi şakaya alıyorum. Diyebilirsiniz ki, 'Yahu hukuk zaten şaka gibi, bunun şakası mı olur?'"

UĞUR DÜNDAR: SÜRPRİZ İSİMLER VAR

Müjdat Gezen'in yeni müzikalini duyurmasının ardından duayen gazeteci ve halktv.com.tr yazarı Uğur Dündar'dan da paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, "Tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili Müjdat Gezen müjdeyi verdi" diyerek kadroda sürpriz isimlerin de yer aldığını açıkladı.

Müjdat Gezen’in kaleminden ve yönetmenliğinden çıkan Gırgıriye'de Uğur Dündar'ın yanı sıra Perran Kutman ve Gülben Ergen gibi usta sanatçılar yer alıyordu.