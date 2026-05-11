Önce hemşireyi dövdüler sonra 'Biz AK Partiliyiz' diyerek tehdit ettiler!

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire S.B., görevli olduğu Çocuk Acil Servisi’nde akılalmaz bir şiddet sarmalının hedefi oldu. Aynı mesai dilimi içerisinde iki farklı hasta yakını tarafından darbedilen hemşire, can güvenliğinin hiçe sayıldığı korkunç anları paylaştı.

"SARI ALAN" KARARI ŞİDDET GEREKÇESİ OLDU

30 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen olayda, Çocuk Acil Servis Triyaj Bölümü'nde görevli hemşire S.B., tıbbi kriterlere uygun şekilde hastaları değerlendirerek "sarı alan" yönlendirmesi yaptı. Ancak hastalarının durumunun "kırmızı alan" (acil müdahale) kapsamında değerlendirilmediğini söyleyen hasta yakınları, sağlık çalışanını darbetti.

BAŞINA ÇÖP KOVASIYLA VURDULAR

Evrensel'de yer alan habere göre, ilk saldırıda bir hasta yakını hemşirenin başına çöp kovasıyla vurdu. S.B., yaşadığı bu travmaya rağmen görev bilinciyle yerinden ayrılmayıp çalışmaya devam ederken, kısa bir süre sonra başka bir hasta yakını tarafından aynı yöntemle tekrar saldırıya uğradı.

Başına defalarca darbe alan sağlık çalışanı, mesai arkadaşları ve güvenlik görevlilerinin gözü önünde dehşeti yaşadı.

SİYASİ KİMLİKLERİNİ TEHDİT ARACI YAPTILAR

Olayın hastane koridorlarından dışarı taşmasıyla birlikte şiddetin boyutu daha da arttı. Yerlerde sürüklenen, darbedilen ve saçları çekilen hemşire S.B., saldırganların siyasi kimliklerini öne sürerek kendisini tehdit ettiklerini ve bu güce güvenerek şiddet uyguladıklarını savundu.

Sağlıkta şiddetin geldiği bu son nokta, kamuoyunda büyük bir infial yarattı.

"BİZ AK PARTİLİYİZ, GÖRECEKSİNİZ SİZİ AKP’YE ŞİKAYET EDECEĞİZ"

Yaşadığı dehşeti anlatan hemşire S.B., maruz kaldığı şiddetin boyutunu ve saldırganların küstahça tutumunu çarpıcı ifadelerle paylaştı.

Görevi başındayken can güvenliğinin hiçe sayıldığını belirten S.B., kendisine saldıranların siyasi kimliklerini bir tehdit unsuru olarak kullandığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: