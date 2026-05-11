Çöp kamyonu ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çöp kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ünye ilçesi Aydıntepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cumhur Delican idaresindeki 52 ACL 237 plakalı çöp kamyonu, Yasemin Alparslan yönetimindeki 53 DT 681 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yolun dışına savruldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Yasemin Alparslan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Furkan Alparslan ve Ismihan Yamak yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Kaza sonrası savrulan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yol dışına çıkan çöp kamyonu ve ticari araç, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak yol trafiğe tamamen uygun hale getirildi. (AA)