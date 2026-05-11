Çöp kamyonu ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Çöp kamyonu ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Yayınlanma:
Ordu'nun Ünye ilçesinde çöp kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çöp kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ünye ilçesi Aydıntepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cumhur Delican idaresindeki 52 ACL 237 plakalı çöp kamyonu, Yasemin Alparslan yönetimindeki 53 DT 681 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yolun dışına savruldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Sivas-Kayseri yolunda feci kaza: 1 ölü 4 yaralıSivas-Kayseri yolunda feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Yasemin Alparslan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Furkan Alparslan ve Ismihan Yamak yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Kaza sonrası savrulan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yol dışına çıkan çöp kamyonu ve ticari araç, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak yol trafiğe tamamen uygun hale getirildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Manyas Kuş Gölü baharla yeniden uyandı: Uzak diyarlardan nadir türler sürpriz yaptı
Nadir türler sürpriz yaptı
Manyas Kuş Gölü bahara uyandı
İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Türkiye
Kedinin peşinden gitti, falezlere uçtu: Minik köpek için dron havalandı
Kedinin peşinden gitti, falezlere uçtu: Minik köpek için dron havalandı
Önce hemşireyi dövdüler sonra 'Biz AK Partiliyiz' diyerek tehdit ettiler!
Önce hemşireyi dövdüler sonra 'Biz AK Partiliyiz' diyerek tehdit ettiler!