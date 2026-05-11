Sivas-Kayseri yolunda feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Sivas'ta gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı ve ardından şarampole yuvarlandı.

KAZA SİVAS-KAYSERİ KARA YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Sivas-Kayseri kara yolu Söğütçük köyü yakınlarında saat 23.30 sıralarında gerçekleşti. Şarkışla istikametinden Sivas kent merkezi yönüne gitmekte olan Alparslan Kelkit (34) yönetimindeki 58 ND 936 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki bir ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi.

Taksim’de motosikletiyle duvara çarpan Ömer yaşamını yitirdi! Feci kaza kamerada

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, DÖRT KİŞİ YARALANDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Karapınar'ın (57) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü Alparslan Kelkit ile birlikte Rukiye Karapınar (53), Yusuf Talha Karapınar (14) ve Rabia Sümeyye Karapınar Kelkit (30) yaralandı.

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kamerada

AFAD EKİPLERİ SIKIŞAN YARALILARI KURTARDI

Otomobilin içinde sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

(AA-DHA)