Büyükçekmece’de kanlı grup kavgası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Büyükçekmece’de kanlı grup kavgası: 1 ölü 1 ağır yaralı
Yayınlanma:
Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Abdülbaki Demirel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda bir kişi daha yaralanırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Büyükçekmece'nin Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tarafların birbirine bıçakla saldırmasına dönüştü. Olayda iki kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralılardan biri çevredeki bir siteye giderek yardım isterken, diğer yaralı park yakınındaki bir markete sığındı.

Ünlü oyuncu dehşet saçtı! Eski sevgilisine 20'den fazla bıçak darbesiÜnlü oyuncu dehşet saçtı! Eski sevgilisine 20'den fazla bıçak darbesi

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduklarını belirledikleri Abdülbaki Demirel ve Savaş I.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Abdülbaki Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bıçaklı kavgada kan döküldü: 1 yaralıBıçaklı kavgada kan döküldü: 1 yaralı

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Türkiye
Sivas-Kayseri yolunda feci kaza: 1 ölü 4 yaralı
Sivas-Kayseri yolunda feci kaza: 1 ölü 4 yaralı
Nevşehir'de skandal olay: Ambulans çağırıp sağlıkçıları balkona kilitlediler
Nevşehir'de skandal olay: Ambulans çağırıp sağlıkçıları balkona kilitlediler