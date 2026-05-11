Büyükçekmece’de kanlı grup kavgası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Büyükçekmece'nin Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tarafların birbirine bıçakla saldırmasına dönüştü. Olayda iki kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralılardan biri çevredeki bir siteye giderek yardım isterken, diğer yaralı park yakınındaki bir markete sığındı.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduklarını belirledikleri Abdülbaki Demirel ve Savaş I.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Abdülbaki Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)