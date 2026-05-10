Bıçaklı kavgada kan döküldü: 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle parkta çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak'ta bulunan parkta Y.A.Ö. (17) ile A.Y. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Y.A.Ö. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)

