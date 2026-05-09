Mantarlar sonu mu oldu? Hamile kadın ile bebeği yaşamını yitirdi

Çorum’da doğadan topladıkları yabani mantarlardan yiyen 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Çorum’da Buharaevler Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki, 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş, dün doğadan topladıkları mantarlardan doğadan topladıkları mantarlardan yedikten bir süre sonra fenalaştı.

İhbar üzerine Altuntaş'ın evine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Altuntaş'ı önce özel bir hastaneye, ardından durumunun kritikleşmesi üzerine Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan genç kadını ve bebeğini kurtarmak için doktorlar seferber oldu.

ANNE VE BEBEĞİ KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen, 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti.

Acı haber Altuntaş ailesini yasa boğarken, talihsiz kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

