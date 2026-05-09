Yeniden Refah Partili başkan tüfekle öldürüldü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde dün saat 23.50 sıralarında Adaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Huğlu Mahallesi’nde tüfek atölyesi işleten ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi mahalle başkanlığı görevini yürüten Necati Sandal’ın, iddiaya göre borç-alacak meselesi nedeniyle bir grupla tartıştığı öğrenildi.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sandal’a tüfekle ateş açıldı. Sırtından vurulan Sandal kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Necati Sandal, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı.

YRP Beyşehir İlçe Başkanı Muhittin Kazan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanımız kıymetli dava arkadaşımız Necati Sandal, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)