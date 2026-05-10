Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 6 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma:
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları otomobildeki Suriye uyruklu 6 kaçak göçmeni yakalarken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçakçı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 6 Suriye uyruklu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobilin sürücüsünü Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçtaki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlıyı gözaltına aldı. Ekipler, trafikten men ettikleri aracın sürücüsüne 102 bin 719 lira ceza uyguladı.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yakalanan 6 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

