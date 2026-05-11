Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 23.29'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Muğla'nın Bodrum ilçesine 56 kilometre uzaklıkta kaydedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde dün gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin veriler paylaşıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, deprem saat 23.29.56'da (TSİ) kaydedildi. 4,2 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin 36.7005 kuzey enlemi ile 26.75617 doğu boylamında meydana geldiği tespit edildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE MESAFESİ

AFAD yetkilileri, depremin yerin 41,2 kilometre derinliğinde oluştuğunu duyurdu. Sarsıntının Muğla'nın Bodrum ilçesine 56,17 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlendi. Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

