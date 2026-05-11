Nevşehir'de skandal olay: Ambulans çağırıp sağlıkçıları balkona kilitlediler

Nevşehir’de bir eve çağrılan sağlık çalışanları, kavga eden iki kardeş tarafından balkona kilitlendi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan sağlıkçılar, olayla ilgili şikayetçi oldu.

Nevşehir’in 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde N.Ö. isimli bir kişinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese bir sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK EKİBİ BALKONA KİLİTLENDİ

Ambulansla olay yerine gelen sağlık çalışanları, evde bulunan kardeşler E.Ö. ile Y.Ö. arasında çıkan tartışmayla karşılaştı. İki kardeş arasındaki sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada sağlık ekibi, kardeşler tarafından apartmanın balkonuna kilitlendi ve bir süre burada mahsur kaldı.

POLİS MÜDAHALE EDEREK KURTARDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle balkondan çıkarılan sağlık çalışanları kurtarıldı. Bıçaklı saldırgan E.Ö. gözaltına alındı.

DİĞER KARDEŞTEN GAZETECİLERE SALDIRI

Y.Ö. ise sağlık kontrolü için götürüldüğü Nevşehir Devlet Hastanesi’nden çıkarılırken, görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırı girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Y.Ö. de gözaltına alındı. Gazeteciler ve sağlık ekibi, şüphelilerden şikayetçi oldu.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

