İnşaat işçileri arasında sopalı yumruklu kavga: Biri çocuk 5 yaralı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir inşaat alanında çıkan ve 20 işçinin karıştığı meydan kavgası savaş alanını aratmadı. Yaralı işçinin bindirildiği ambulansın içinde bile darbedilmeye çalışıldığı o dehşet anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

İNŞAAT ŞANTİYESİNDE SOPA VE YUMRUKLU KAVGA

Olay, sabah saat 11.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde bulunan bir site inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yaklaşık 20 kişinin dahil olduğu arbedede taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALIYA AMBULANS İÇİNDE DE SALDIRDILAR

Kavgada yaralanan 52 yaşındaki İkram D., sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmek üzere ambulansın içine alındı. Ancak bazı işçiler, ambulansın içine kadar girerek yaralı şahsa saldırmaya devam etti.

Yaşanan tehlikeli arbede üzerine ambulans şoförü, kapıları hızla kapatarak bölgeden uzaklaştı ve yaralıyı hastaneye ulaştırdı. O anlar çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

YARALANANLARDAN BİRİ 17 YAŞINDA!

Kavgada yaralanan diğer isimler 21 yaşındaki Miraç M., 22 yaşındaki İshak M., 19 yaşındaki Mahsun D. ve henüz reşit olmayan 17 yaşındaki Servet D. ise çevredeki özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgada yaralananlar arasında 17 yaşında reşit olmayan bir çocuğun da bulunması, çocukların ağır iş kollarında ve tehlikeli çalışma ortamlarında yer alması nedeniyle kamuoyunda büyük tepki topladı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)