Anneler Günü öncesi kahreden görüntü: 2 yaşındaki çocuğu tekmeledi!

Adana’nın Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde, güvenlik kameralarına yansıyan dehşet verici görüntüler, insanlığı bir kez daha sorgulattı. Nergiz Caddesi üzerinde, henüz 2 yaşında olduğu öğrenilen bir erkek çocuk, ablası olduğu tahmin edilen bir kız çocuğunun elinden tutarak, önlerinde telefonla konuşarak yürüyen kadına yaklaştı. Ancak bu masum yakınlaşma, şiddetle sonuçlandı.

ÇOCUĞA TEKMELİ SALDIRI

Görüntülerde, telefonla konuşarak yürüyen kadının, yanına gelen 2 yaşındaki çocuğa aniden saldırdığı görülüyor. Yanındaki küçük kızın çocuğu koruma çabasına rağmen hızını alamayan saldırgan kadın, yere düşen savunmasız yavruyu acımasızca tekmeledi.

Olay anında yoldan geçen duyarlı bir vatandaş duruma müdahale ederken, saldırgan kadının ağlayan çocuğu kucağına alarak hızla uzaklaşması, şüpheleri kadının çocuğun öz annesi olduğu yönünde yoğunlaştırdı.

SOSYAL MEDYADA ADALET ÇIĞLIĞI

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya platformlarında adeta bir infial yaşandı. Özellikle Anneler Günü’ne sayılı saatler kala anne olduğu düşünülen birinin yavrusuna uyguladığı bu vahşet, her kesimden binlerce insanın tepkisini çekti.

Vatandaşlar, "Annelik bu olamaz" diyerek tepki gösterdi ve küçük çocuğun bir an önce güvenli bir ortama alınmasını istedi.

Anneler günü öncesi doğadan insanlığa büyük ders

"FEDAKAR AHTAPOT"

Kamuoyu, yavruları için açlıktan ölen "fedakar ahtapot" hikayesiyle bu olayı kıyaslayarak büyük bir üzüntü yaşadı. Doğadaki canlıların bile yavruları için canını verdiği bir dünyada, sokaklarda bir çocuğun maruz kaldığı bu şiddet, toplumda derin bir yara açtı. (DHA)