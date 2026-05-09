Kavşakta zincirleme kaza! 2’si çocuk 3 yaralı

Kütahya’da iki otomobil ile bir cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki fuar kavşağında yaşandı.

İddiaya göre E.T. yönetimindeki otomobil, M.K.’nin kullandığı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan cip, aynı yönde seyreden Ö.N. idaresindeki otomobile çarptıktan sonra ters döndü.

Kazada sürücü M.K. ile cipte bulunan 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de motosikletle kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Trafik kazasında yaralanan muhtar kurtarılamadı