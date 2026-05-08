Edirne'de motosikletle kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

Edirne’nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

MOTOSİKLET KAVŞAKTA KAMYONETLE ÇARPIŞTI

Alınan bilgilere göre olay, gece yarısı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, Rasim Ergene Caddesi ile İlyas Bey Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Rasim Ergene Caddesi üzerinden çarşı merkezi istikametine seyir halinde olan M.C.D. (21) yönetimindeki 34 NUT 848 plakalı motosiklet, kavşakta İ.D. (50) idaresindeki 06 EKY 784 plakalı kamyonetle çarpıştı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü M.C.D. ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Ö.Ü. (21) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)