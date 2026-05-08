Edirne'de motosikletle kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

Edirne'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde bir kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

MOTOSİKLET KAVŞAKTA KAMYONETLE ÇARPIŞTI

Alınan bilgilere göre olay, gece yarısı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, Rasim Ergene Caddesi ile İlyas Bey Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Rasim Ergene Caddesi üzerinden çarşı merkezi istikametine seyir halinde olan M.C.D. (21) yönetimindeki 34 NUT 848 plakalı motosiklet, kavşakta İ.D. (50) idaresindeki 06 EKY 784 plakalı kamyonetle çarpıştı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü M.C.D. ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Ö.Ü. (21) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

