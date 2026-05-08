Bariyerlere çarpan 19 yaşındaki genç yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında genç sürücü yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Yiğitler mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İsrafil K. (19) idaresindeki 16 BTT 762 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

İHBAR ÜZERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü İsrafil K., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)