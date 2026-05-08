Son dakika | İBB'ye bir operasyon daha: 2 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyenin üst yönetiminde görev yapan iki isim ve beraberindeki 29 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İBB’NİN İKİ ÜST DÜZEY İSMİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla İBB’ye yönelik yeni bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada 30 isme gözaltı kararı verildiği, 29 ismin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan isimler arasında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da yer aldı.

Gözaltına alınan isimlerin sağlık kontrolüne götürüldüğü, kontrollerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülecekleri öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 Şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29’u Kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir."

AĞAÇ AŞ’DE ARAMA YAPILIYOR

Operasyon kapsamında İBB iştiraklerinden Ağaç AŞ’de arama başlatıldı.

Mali Şube polislerinin, iştirakin genel merkezinde ve belirlenen noktalarda geniş kapsamlı bir arama faaliyeti yürüttüğü bildirildi.