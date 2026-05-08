Burcu Köksal Erdoğan'la yarım saat görüştü: AKP'ye geçiyor

Burcu Köksal Erdoğan'la yarım saat görüştü: AKP'ye geçiyor
Yayınlanma:
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den istifa edeceği yönündeki haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Erdoğan'la yarım saat görüştüğünü söyleyen Köksal, AKP'ye geçme kararı verdiğini açıkladı. Aldığı kararda herhangi bir baskı ya da soruşturma çekincesi olmadığını da iddia eden Köksal, "Bana anket çalışmalarından bahsetti. 'Anketlerde kişisel uyumun yüksek' dedi" dedi.

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'da tartışmalar eşliğinde CHP'den istifa ederek AKP'ye katılma kararı aldı.

Bir süredir telefonlarını kapatan ve parti yönetimiyle temas kurmayan Burcu Köksal, sessizliğini bozarak istifasını ve AKP'ye geçiş sürecini onayladı. Köksal, kararına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi işaret etti.

BURCU KÖKSAL ERDOĞAN'LA YARIM SAAT GÖRÜŞTÜ

Barış Yarkadaş’ın aktardığına göre, Burcu Köksal, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini açıkladı. Görüşmenin yarım saatten fazla sürdüğünü belirten Köksal, Erdoğan'ın kendisine bazı anket çalışmalarından bahsettiğini ifade etti.

İsmail Saymaz duyurdu: Burcu Köksal AKP rozeti takacakİsmail Saymaz duyurdu: Burcu Köksal AKP rozeti takacak

Köksal, Erdoğan'ın yapılan bazı anketlerden bahsettiğini ve o anketlere göre "kişisel uyumun çok yüksek olduğunu" söylediğini dile getirdi.

burcu-koksal-erdoganla-yarim-saat-gorustu-akpye-geciyor-2.jpg

Erdoğan'ın Köksal'a, "Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin, sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız" dedi.

AKP'YE GEÇİYOR

Burcu Köksal, kararının kesin olduğunu belirterek, "Evet ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum" ifadelerini kullandı.

Yurttaşlar Burcu Köksal'a belediye önünden seslendi: Başkan yapma Afyon'u satmaYurttaşlar Burcu Köksal'a belediye önünden seslendi: Başkan yapma Afyon'u satma

Köksal bu kararı alırken üzerinde herhangi bir baskı ya da hakkında yürütülen bir soruşturma etkisinin bulunmadığını savundu.

burcu-koksal-erdoganla-yarim-saat-gorustu-akpye-geciyor-3.jpg

Ayrıca CHP'den istifa eden Mesut Özaslan ve bazı başka isimlerin de AKP saflarına katılacağı ileri sürüldü.

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Türkiye
İmamoğlu AKP'nin "varlık barışı" planı "tuzak" diyerek açıkladı: TMSF ile yaptıklarını ifşa etti
İmamoğlu AKP'nin "varlık barışı" planı "tuzak" diyerek açıkladı: TMSF ile yaptıklarını ifşa etti
Ankara Valiliği 'telaş' ve 'tedirginlik' olmasın diyerek duyurdu! Başkent semalarında yankılanacak
Ankara Valiliği 'telaş' ve 'tedirginlik' olmasın diyerek duyurdu! Başkent semalarında yankılanacak