Burcu Köksal Erdoğan'la yarım saat görüştü: AKP'ye geçiyor

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'da tartışmalar eşliğinde CHP'den istifa ederek AKP'ye katılma kararı aldı.

Bir süredir telefonlarını kapatan ve parti yönetimiyle temas kurmayan Burcu Köksal, sessizliğini bozarak istifasını ve AKP'ye geçiş sürecini onayladı. Köksal, kararına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi işaret etti.

BURCU KÖKSAL ERDOĞAN'LA YARIM SAAT GÖRÜŞTÜ

Barış Yarkadaş’ın aktardığına göre, Burcu Köksal, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini açıkladı. Görüşmenin yarım saatten fazla sürdüğünü belirten Köksal, Erdoğan'ın kendisine bazı anket çalışmalarından bahsettiğini ifade etti.

Köksal, Erdoğan'ın yapılan bazı anketlerden bahsettiğini ve o anketlere göre "kişisel uyumun çok yüksek olduğunu" söylediğini dile getirdi.

Erdoğan'ın Köksal'a, "Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin, sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız" dedi.

AKP'YE GEÇİYOR

Burcu Köksal, kararının kesin olduğunu belirterek, "Evet ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum" ifadelerini kullandı.

Köksal bu kararı alırken üzerinde herhangi bir baskı ya da hakkında yürütülen bir soruşturma etkisinin bulunmadığını savundu.

Ayrıca CHP'den istifa eden Mesut Özaslan ve bazı başka isimlerin de AKP saflarına katılacağı ileri sürüldü.