Yurttaşlar Burcu Köksal'a belediye önünden seslendi: Başkan yapma Afyon'u satma

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği söylentileri üzerine yurttaşlar harekete geçti. Belediye binası önünde bir araya gelen Afyonlular, Burcu Köksal'a "Başkan yapma, Afyon'u satma!" ifadeleriyle seslendi.

İktidara yakın isimlerin, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisinden istifa edip AKP'ye geçeceği iddiasının ardından; yurttaşlar iradelerine sahip çıkmak için belediye önünde bir araya geldi.

Kaynak: Afyon Postası

"BAŞKAN YAPMA, AFYON'U SATMA!"

Köksal'ın iddilara sessiz kalması üzerine CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, "Değerli yol arkadaşlarımız, irademize sahip çıkıyoruz. Tüm CHP neferlerini dayanışmaya ve mücadeleye davet ediyoruz." ifadeleriyle yurttaşları belediye binası önünde toplanmaya çağırdı.

Afyon Postası'ndan Aslı Çiçek'in haberine göre; il başkanlığının çağrısıyla saat 18.00 sıralarında parti üyeleri ve yurttaşlardan oluşan kalabalık bir grup, "Başkan yapma, Afyon'u satma!" ve "O koltuk senin değil milletin!" yazılı dövizlerle belediye önünde toplandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

