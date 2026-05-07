İngiltere'den Silivri'ye "özgürlük" mektupları: 7 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki gurbetçiye

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklananların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı'nın bugünkü buluşmasına, CHP İngiltere Birlik Başkanı Kemal Aslan ile arkadaşları da katıldı.

Aslan, İngiltere'de başlattıkları "İngiltere'den Silivri'ye Özgürlük Mektupları" kampanyasına her milletten binlerce insanın destek verdiğini belirterek, yazılan mektupları İmamoğlu'na iletilmesi için teslim Türkiye'ye getirdi.

İNGİLTERE'DEKİ ÇOCUKLAR'DAN İMAMOĞLU'NA RESİMLİ MEKTUP

Kampanyaya çocukların da çizdikleri resimlerle destek verdikleri belirtilirken, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, bir çocuğun çizdiği resmi gösterdikten sonra, Londra'dan İmamoğlu'na gönderilen bir mektubu da okudu.

Tahliyelerden sonra Aile Dayanışma Ağı ilk kez toplandı! "Haksız yere tutulanlar için öfkemiz aynı"

Dilek İmamoğlu, "Resimler çizilmiş, şöyle göstereyim" diyerek bir çocuğun İmamoğlu için çizdiği resmi gösterdikten sonra, "Ve eğer izin verirseniz bir tanesini okumak istiyorum" diyerek gönderilen mektubu okudu.

LONDRA'DAN İMAMOĞLU'NA GÖNDERİLEN MEKTUP OKUNDU

Dilek İmamoğlu'nun okudu mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba sevgili başkanım ve cumhurbaşkanı adayım. Nasılsınız demeye dilim varmıyor. Demir kapılar arkasında suçsuz yere tutulmanın ne demek olduğunu biliyorum.' (Biliyormuş sevgili Kudret. İnşallah böyle bir deneyimin hayatın boyunca hiç olmaz.) 'O demir kapılar arkasında tutulan sizin bedeninizle birlikte bizim milyonlarca insanın iradesi, bunu da biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar ne size ne irademizi esir alamayacaklar. İnancımız ve mücadelemizi kıramayacaklar. Gelecek güzel günler umuduyla sevgi ve saygıyla Londra'dan selamlıyorum."

İmamoğlu, mektubu okuduktan sonra, "Sevgili Kudret Yılmaz.' Biz de seni Türkiye'den öpüyoruz." dedi.

"7 YAŞINDAKİ YAVRUMUZDAN 80 YAŞINDAKİ ÇINARIMIZA"

Aile Dayanışma Ağı buluşmalarının başladığı ilk günden bu yana buluşmalarda sadece tutuklu yakınları konuşma yapmıştı. Bugünkü buluşmada ise ilk kez tutuklu veya tutuksuz sanık yakını olmayan biri konuşma yaptı.

CHP İngiltere Birlik Başkanı Kemal Aslan, kürsüye davet edilerek kendisine söz verildi.

Aslan, "Değerli arkadaşlar, programın yoğunluğundan dolayı çok fazla zamanımız yok biliyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Birliği olarak Ekrem Başkanımıza bir mektup kampanyası başlattık. Bu kampanya bizim de beklemediğimiz kadar İngiltere’nin tüm her yerinde, sadece partililerimiz değil tüm vatandaşlarımızın, orada yaşayan diğer bütün etnik grupların hepsinin ilgisini çekti. Bize Hindistanlı, İranlı, İngiliz, Alman olan arkadaşların dahi mektupları ulaştı. Bu mektupların içinde 7 yaşındaki bir yavrumuzun Ekrem amcasına yazdığı masum umuttan, 80 yaşındaki bir çınarımızın adaleti görmeden gitmek istemiyorum diyen feryatları var." dedi.

"LONDRA'DAN İSTANBUL'A ÇEKİLMİŞ BİR HAYSİYET HATTI"

Kemal Aslan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Sevgili tutsak aileleri, sizlerin acısı bizim sızımızdır. Dört duvar arasına sığdırılmaya çalışılan o irade bugün bu mektupların sınırları aşmıştır. Değerli dostlarım, konuşmamı çok uzatmayacağım. Getirdiğimiz bu mektuplar sadece bir kağıt parçası değildir. Londra'dan İstanbul'a çekilmiş bir haysiyet hattı, her türlü hukuksuzluğa karşı verilmiş bir adalet sözüdür.

Bu mektuplar birer kağıt parçası değil, birer ikrardır, ikrar arkadaşlar. Kıymetli Dilek Hanım, sevgili ailelerimiz, sakın ola kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler burada bedel öderken bizler gurbette o bedelin ağırlığını omuzlarımızdan taşıyoruz. Mektuplarımız umut olsun, mücadelemiz zaferle taçlansın. Bizler her zaman Londra'da, İstanbul'da direnenlere selam gönderiyorduk, şimdiyse burada Silivri’de, kendi ülkemizde vatanımızda, köklerimizin olduğu bu topraklarda Londra'da direnenlere ve o güzel yüreklerini bu kağıda bu mektuplara dökenlere selam gönderiyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz, asla boyun eğmeyeceğiz. Sevgilerimle."