İmamoğlu AKP'nin "varlık barışı" planı "tuzak" diyerek açıkladı: TMSF ile yaptıklarını ifşa etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeni kanun teklifi; ihracatçılara vergi indirimi, yurt dışı kazançlara 20 yıl istisna ve İstanbul Finans Merkezi’ndeki kuruluşlara 2047’ye kadar vergi muafiyeti gibi maddelerin yanı sıra tartışmalı "Varlık Barışı" düzenlemesini de içeriyor.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, uluslararası paylaşımlarının yapıldığı sosyal medya hesabı üzerinden iktidarın 8’inci kez hayata geçirmeye çalıştığı bu plana yönelik sert açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU AKP'NİN "VARLIK BARIŞI" PLANINI "TUZAK" DİYEREK AÇIKLADI

Ekrem İmamoğlu, AKP’nin varlık barışı planını, yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı varlıkları Türkiye’ye çekmek amacıyla sunduğu teklifi bir "tuzak" olarak nitelendirdi.

2047'ye kadar vergiden muaf olacaklar: Varlık barışı teklifi komisyondan geçti

İktidarın bu yolla, "kaybedeceğini bildiği" bir sonraki seçim için kaynak oluşturmayı hedeflediğini savunan İmamoğlu, vergi alınmayacağı ve para kaynağının sorulmayacağı yönündeki garantilerin yanıltıcı olduğunu söyledi.

Türkiye’de mülkiyet güvenliğinin kalmadığına işaret eden İmamoğlu, "Varlık Barışı ile parasını yasal hâle getirebileceğini düşünen herkes büyük bir yanılgı içindedir. Türkiye, güçlü bir mahkeme kararı bile olmadan insanların bir gecede sahip olduğu her şeyi kaybedebildiği bir ülkeye dönüşmüştür" değerlendirmesini yaptı.

TMSF İLE YAPTIKLARINI İFŞA ETTİ

İktidarın mülkiyet haklarına yönelik uygulamalarını eleştiren İmamoğlu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) işleyişine dair iddiaları gündeme taşıdı.

CHP’den ‘varlık barışı’ düzenlemesine karşı 20 metrelik çete lideri listesi: Hepsi Türkiye’de yakalanmıştı

Son 14 ayda İBB davası da dâhil olmak üzere siyasi saiklerle yürütülen soruşturmalarda, şüpheli ve sanık ilan edilen kişilerin taşınır ve taşınmaz tüm varlıklarına haksız şekilde el konulduğunu söyledi.

8. kez geliyor: Şimşek 'önlem aldık' dedi ama önceki aflarla ülkeye gelen 'para'lıların sicili çok karanlık!

İmamoğlu, "60 yılda kurulan şirketlere, fabrikalara ve kuşaklar boyunca miras kalan arazilere el konuldu. Bu varlıklar, iktidarın Türkiye’nin en büyük holdingine dönüştürdüğü TMSF’ye devredildi" ifadelerini kullanarak, bu durumun adil yargılanma hakkı açısından ciddi kaygılar doğurduğunu belirtti.

Mevcut düzenlemelerin sadece kara parasını aklamak isteyenlere hitap ettiğini belirten İmamoğlu, köklü bir iktidar değişikliği ile hukuk ve adalet yeniden tesis edilmedikçe bu tür barış düzenlemelerinin sonuç vermeyeceğini vurguladı.

İmamoğlu'nun varlık barışı için yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şu şekilde: