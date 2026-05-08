Son Dakika | ODTÜ Bahar Şenlikleri'ndeki olaylara karışan 6 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ODTÜ’deki Bahar Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarla ilgili 6 kişinin yakalandığını ve adli işlem başlatıldığını duyurdu.

ALTI KİŞİ GÖZALTINDA

Açıklamada, İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E ve B.D. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

EGM'nin açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 06.05.2026 günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen olaylara ilişkin paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakârlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır.

Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 şahıs (İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D) yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."