Son Dakika | ODTÜ Bahar Şenlikleri'ndeki olaylara karışan 6 kişi gözaltına alındı

ODTÜ Bahar Şenlikleri'ndeki çıkan arbedenin ardından Emniyet 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet Türk Bayrağı'nın en büyük simge olduğunu belirterek adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ODTÜ’deki Bahar Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarla ilgili 6 kişinin yakalandığını ve adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 6 Mayıs 2026’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Türk bayrağının milletin bağımsızlık iradesinin ve vatan mücadelesinin en büyük simgesi olduğu vurgulandı. Bayrağın, şehitlerin hatırasını, gazilerin fedakârlığını ve milletin istiklal ruhunu temsil ettiği ifade edildi.

EGM, Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

ALTI KİŞİ GÖZALTINDA

Açıklamada, İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E ve B.D. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

EGM'nin açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 06.05.2026 günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen olaylara ilişkin paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakârlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır.
Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 şahıs (İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D) yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

