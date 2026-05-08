Sınavdan düşük not alan öğrenci üniversiteye dava açtı

Bir üniversite öğrencisi, hocasının kendisine kasıtlı olarak düşük not verdiğini öne sürerek sınav sonucunu yargıya taşıdı. Yapılan bilirkişi incelemesinde ise öğrencinin 40 yerine 62 puan alması gerektiği tespit edildi.

Balıkesir Üniversitesi’nde üçüncü sınıf öğrencisi olan S. K., sınav sonucunun kasıtlı olarak düşük verildiği iddiasıyla konuyu mahkemeye taşıdı.

S. K., dersinden bütünleme sınavına girdi. Sonuçlar açıklanınca dersten kaldığını gören 28 yaşındaki öğrenci nota şaşırdı. "Sonucun 40 olduğunu öğrendiğimde başımdan kaynar sular döküldü" diyen S. K., hocasıyla görüşmek istediğini ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi.

S. K., itirazının reddedilmesinin ardından dekanlığa dilekçe verdi. Ancak kendisine herhangi bir maddi hata olmadığı yönünde cevap geldi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

NTV'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre, sınav kağıdının yeniden incelenmesi talebinden de sonuç alınamaması üzerine S. K., konuyu yargıya taşıdı.

Avukatıyla birlikte adliyeye başvuran öğrenci, adil bir değerlendirme yapılmadığını ve kendisine kasıtlı olarak düşük not verildiğini öne sürerek üniversite yönetiminden şikayetçi oldu.

"Haksızlık görünce konuşurum. Bu durum da onu rahatsız etti diye düşünüyorum" diyen S. K., "Sınav kağıdının taraflı okunduğunu zaten ben biliyordum. Aslında bütünlemeye dahi bırakılmamam gerekiyordu" iddiasında bulundu.

"BİLİRKİŞİ TEK TEK TESPİT ETTİ"

Açılan davada mahkeme bilirkişi atadı. Hem sınava giren diğer öğrencilerin kağıtlarıyla karşılaştırma yapıldı hem de yanıtlar incelendi.

Öğrencinin avukatı, "Bir başka öğrenci 10 puan aldığı soruda benim müvekkilim aynı cevabı yazmış ve sıfır puan almış. Bilirkişi tek tek tespit etti" iddiasında bulundu.

Bilirkişi raporunda öğrencinin aslında 40 değil, 62 alması gerektiği belirtildi.

Öğrencinin avukatı, üniversite yönetiminin rapora itirazda bulunduğunu, ancak idare mahkemesinin raporda herhangi bir sorun olmadığını öne sürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

