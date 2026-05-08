Nişanlısının evinde çapraz ateşe tutulmuştu: Cinayeti azmettiren korkunç sözler ortaya çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 21 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen ve 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur’un ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Husumetli iki grup arasında çıkan çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden Sanpur cinayetine dair hazırlanan dosyada, saldırının planlanma aşamasından infaz anına kadar yaşanan dehşet verici detaylar ve sanıkların kan donduran ifadeleri yer aldı.

NİŞANLISININ EVİNDE ÇAPRAZ ATEŞE TUTULMUŞTU

Olay günü, Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı Rümeysa Sanpur, nişanlısı S.D.'nin evine akşam yemeğine gitti. İddiaya göre, ailenin 2024 yılındaki bir düğünle başlayan ve karşılıklı yaralamalarla süregelen husumetlileri, akşam saatlerinde evi çapraz ateşe tuttu.

Evdekilerin de silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, vücuduna iki mermi isabet eden Rümeysa Sanpur ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamazken, kriminal raporlar ölümcül merminin 16 yaşındaki N.C.B.'nin tabancasından çıktığını belgeledi.

Emniyetin yürüttüğü operasyonlarda aralarında Rümeysa'nın nişanlısının da bulunduğu 18 şüpheli yakalanırken, hazırlanan iki ayrı dosya Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

CİNAYETİ AZMETTİREN KORKUNÇ SÖZLER ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede, sanıklara yönelik ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istenirken, cinayetin arka planındaki azmettirme ve tehdit zinciri deşifre edildi. Ölümcül ateşi açan 16 yaşındaki N.C.B., savcılık ifadesinde E.B. tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Gideceksiniz, vuracaksınız, vurmazsanız ailenize zarar veririm" denildiğini ve saldırı öncesi tanımadığı birinin kendilerine kırmızı beyaz renkli haplar içirdiğini iddia etti.

19 yaşındaki Rümeysa, nişanlısının evine yapılan silahlı saldırıda öldü

Rümeysa'nın annesi Nüket Sanpur’un ifadesi ise katliamın nasıl planlandığını gözler önüne serdi. Anne Sanpur, olay günü motosikletle geçen şüphelilerin kendi aralarında, "Herkes toplanacak, çapraz ateşe alınacak, hepsi taranacak, öldüresiye vuracağız" şeklinde konuştuklarını duyduğunu belirtti.

Hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce 'Kadına ve çocuğa şiddete hayır' yazılı pankart taşıdığı fotoğrafları ortaya çıkan Rümeysa Sanpur’un ölümüyle ilgili davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ... 8'İNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma kapsamında, sanıklardan 5'inin 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle dosyalarını ayırdı.

10'u tutuklu 18 sanık hakkında iddianamelerin hazırlanmasının ardından, iki dosya, eylemlerin birlikte değerlendirilerek yargılamanın yapılması gerektiği gerekçesiyle Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birleştirildi. Hazırlanan iddianamenin ardından Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 18 yaşından küçük E.B., N.C.B., R.B., Y.Y. ve A.Ş. isimli 5 çocuk için 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Kadına karşı olası kastla öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kübra’nın öldüğünü gizlemek için Instagram hesabından beğeni atmışlar! Katillerin kan donduran planı

Yaşı 18'den büyük olan sanıklar için hazırlanan iddianamede ise olaya ilişkin tarafların birbirlerine karşı, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işledikleri belirtildi. Rümeysa Sanpur'un ölümüne ilişkin ise tutuklu sanıklar B.B., D.B., D.B., E.B., E.B. ile tutuksuz K.B., E.B. ve S.İ.'nin 'Kadına karşı olası kastla öldürmek'ten ağırlaştırılmış müebbet, O.D., Y.D. M.D., S.D., T.D. hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis istendi. (DHA)