Selefi baba 'Atatürk’ün okullarına gitmesinler' deyip çocuklarını kaçırdı: İnanç adı altında eziyet etti

Selefi baba Savaş Ataş, Ankara’da iki çocuğunu "şeriat eğitimi" vermek amacıyla kaçırdı. Baba hakkındaki yargılama Ankara'da sürerken duruşmada ifade veren 11 yaşındaki çocuğu, "Babam bizi Atatürk’ün okullarına göndermek istemedi" diyerek yaşadıklarını anlattı. Mahkeme kayıtları, çocukların inanç adı altında aç bırakıldığını ve izole bir hayat sürmeye zorlandığını ortaya koydu.

Ankara’da yaşayan ve radikal gruplarla bağlantısı olduğu tespit edilen Savaş Ataş, 2022 yılında 'Atatürk’ün okullarına gitmesinler' diyerek çocuklarının eğitim almasına karşı çıktı. Çocuklarını okulların açılmasına bir gün kala kaçırdı.

Anne Nejla Ataş’ın yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesi ve medyanın konuyu gündeme taşımasıyla çocuklar Konya’da bir evde bulunarak kurtarıldı. Ancak çocukların teslim edildikleri andaki fiziksel ve ruhsal durumları, inanç adı altında maruz kaldıkları eziyeti gözler önüne serdi.

SELEFİ BABA 'ATATÜRK’ÜN OKULLARINA GİTMESİNLER' DEYİP ÇOCUKLARINI KAÇIRDI

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberinde dava dosyasından aktardığı bilgilere göre, Savaş Ataş, devleti "tağut" olarak gördüğü gerekçesiyle çocuklarını resmi okullara göndermeyi reddetti. Çocuklarını Suriye’ye cihata götürmek amacıyla kaçırdığını telefonda itiraf eden baba, ancak emniyetin operasyon yapmaması şartıyla çocukları anneye teslim etmeyi kabul etti.

Nejla Ataş, çocuklarını geri alabilmek için babanın şartlarını kabul etmiş gibi göründü. Şu an 11 yaşında olan ve eğitimine devam eden büyük çocuk S.A., mahkemede verdiği ifadede, "Babam bizi Atatürk’ün okullarına göndermek istemedi. Babam beni kaçırdığı için onunla görüşmüyorum" diyerek yaşadığı travmayı dile getirdi.

Savaş Ataş ise savunmasında çocuklarını kaçırmadığını, sadece onlarla zaman geçirdiğini iddia etti.

İNANÇ ADI ALTINDA EZİYET ETTİ

Çocuklar kurtarıldıktan sonra yapılan incelemeler ve mahkemeye sunulan beyanlar, eziyetin boyutlarını ortaya çıkardı. Selefiliğin "karnı çok doyurmamak" anlayışı çerçevesinde çocukların günde sadece bir öğün yoğurt ve ekmekle beslendikleri, teslim alındıklarında aşırı aç oldukları ve öz bakım becerilerini kaybettikleri saptandı.

Uzun süre toplumdan izole şekilde bir evde tutulan çocukların, bu süreçten sonra psikiyatrist gözetiminde tedavi gördükleri mahkeme kayıtlarına geçti.

ÇOCUKLARA YASA DIŞI EĞİTİM VEREN KİTABEVİNE OPERASYON

Öte yandan, olayla bağlantılı olarak Ankara Başpınar Mahallesi’nde "kitabevi" adı altında faaliyet gösteren yasa dışı bir dini eğitim merkezine de operasyon düzenlendiği ve IŞİD ideolojisiyle çocuklara eğitim veren 17 kişinin gözaltına alındı.

GAZETECİYE ÖLÜM TEHDİDİ MAHKEMEDE

Gazeteci Hale Gönültaş da duruşmada tanık olarak dinlendi. Gönültaş, çocukların kaçırıldığı süreçte Savaş Ataş ile yaptığı görüşmeleri anlatırken, Ataş’ın akrabaları aracılığıyla kendisine "Bu kadın haber yapmayı bıraksın, onu öldüreceğim" şeklinde ölüm tehdidi gönderdiğini açıkladı.

Mahkeme, gazetecinin ev adresini belgelerden silerken, Ataş’ın inkar ettiği telefon kayıtlarının GSM operatörlerinden istenmesine karar verdi.

