IŞİD operasyonunda 11 gözaltı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak IŞİD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLER SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN BELİRLENDİ!

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, bazı şüphelilerin çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları, sosyal medya hesapları üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından şüphelilere ait olduğu tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından 11 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)