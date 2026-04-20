24 ilde IŞİD operasyonu: 90 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 24 ilde düzenlenen operasyonlarda IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

24 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

İl jandarma komutanlıklarının çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonlarda, IŞİD terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen ve örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen kişiler hedef alındı.

PROPAGANDA VE FİNANS FAALİYETLERİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, yakalanan şüphelilerin terör örgütüyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu, sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirtildi.

Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda toplam 90 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

“OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK”

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, IŞİD’in faaliyetleri ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, “DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Daire Başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

