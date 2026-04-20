Son dakika | TMSF TELE1'i satışa çıkardı

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın "casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından TMSF tarafından el konulan TELE1 satışa çıkarıldı.

TMSF tarafından yapılan açıklamada; kayyum atandıktan sonra çok sayıda basın emekçisinin işten çıkarıldığı TELE1 için 28 milyon TL bedel biçildiği ifade edildi.

TMSF'nin ilanında şunlar yer aldı:

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı, ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ile TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 7145 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır."

ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ile TELE 1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri şirketlerini kapsayan "ticari ve iktisadi bütünlük" için ihale takvimi netleşti.

İHALE DETAYLARI VE KRİTİK TARİH

TMSF’nin ilan sayfasında yer alan bilgilere göre, satış süreci açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İhaleye ilişkin temel bilgiler şunlar:

Muhammen Bedel: 28.000.000 (Yirmi sekiz milyon) TL.

Kapsam: ABC Radyo Televizyon ve TELE 1 Prodüksiyon şirketlerinin tüm varlıkları.

Son Teklif Tarihi: 16 Haziran 2026.

Gerekçe: "Casusluk" soruşturması kapsamında el koyma kararı.

YANARDAĞ'IN TUTUKLANMASI VE TELE1'E KAYYUM SÜRECİ

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 kanalına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

Başsavcılık açıklamasında, Yanardağ’ın "kanalı fiilen kullandığı, resmi kayıtlarda şirket sahibi olarak görünen oğlu Alp Yanardağ üzerinden suça karıştığı" iddia edildi.

Kayyum kararı ana haber yayını sırasında TELE1 stüdyosuna tebliğ edildi. Sunucu Murat Taylan, "Yalanlara teslim olmayın," diyerek yayını erkenden sonlandırdı.

Kanalın yönetimine, daha önce Flash Haber ve Bloomberg HT’ye de kayyum olarak atanan Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı getirilirken çok sayıda basın emekçisi işten çıkarıldı.

11 MAYIS'TA DAVA SÜRECİ BAŞLAYACAK

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile birlikte yargılandığı 'casusluk' davasının ilk duruşması 11 Mayıs'ta Silivri'de görülecek.