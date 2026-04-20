Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş için Kırmızı Bülten süreci başladı

Son dakika haberi...Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş hakkında geçici tutuklama ve Kırmızı Bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı tarafından resmi süreç başlatıldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

FİRARİ ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN SÜRECİ BAŞLADI

Yaşanan son gelişmede Adalet Bakanlığı tarafından, ABD'de olduğu bilinen firari şüpheli Umut Altaş'ın geçici tutuklanması ve Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreç başlatıldı.

Bakanlığın, Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından Kırmızı Bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklara bildirimde bulunduğu belirtildi.

"KAYIP"TAN "MAKTULE"YE EVRİLEN SÜREÇ

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası, savcılığın tutuklamaya sevk yazısında ilk kez "maktule" ifadesini kullanmasıyla resmen cinayet soruşturmasına evrildi.

6 yıl boyunca "kayıp" veya "intihar" olarak değerlendirilen olayda, gizli tanık beyanları ve teknik tespitlerin uyumu, dosyanın bir numaralı şüphelisi olan dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanma sürecini başlattı.

TUTUKLU SAYISI 10'A YÜKSELMİŞTİ

Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Eski Vali Sonel ile dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in işlemleri ise sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

