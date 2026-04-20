Polisin “dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı! Ceza uygulanacak
Yayınlanma:
Kayseri’de dedesine ait otomobili kullandığı sırada, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki Arda K., ekipler tarafından yakalandı. Ehliyetsiz sürücüye, cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, 17 yaşındaki Arda K., dedesi Abdullah K.’nin otomobilini alarak gezmeye çıktı. Bir süre sonra polis ekipleri, Arda K.’ye “dur” ihtarında bulundu fakat Arda K., ihtara uymadı ve kaçmaya başladı.
POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI!
Polis ekipleri, kısa süreli bir takibin ardından Arda K.’yi Beyazşehir Mahallesi 825'inci Sokak’ta yakaladı.
Ehliyetsiz sürücü Arda K., işlemleri için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK!
Arda K.’ye, polisin “dur” ihtarına uymamak ve trafik kanununun çeşitli maddelerinden ceza uygulanacağı ifade edildi. (DHA)
