Feci kazada hayatını kaybetmişti: Genç doktorun ölüme gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Yayınlanma:
Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde, otomobiliyle bariyere çarpan doktorun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde 18 Nisan'da yaşanan kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, 25 yaşındaki Beyza Nur Pürmüs'ün kullandığı otomobilin gişelerin önündeki bariyere çarpması yer alıyor.

Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!

Pürmüs'ün kullandığı otomobil, 18 Nisan'da İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde beton bariyere çarpmış, kazanın etkisiyle araçta çıkan yangın söndürülmüş, yapılan incelemede Pürmüs'ün hayatını kaybettiği belirlenmişti.

GEÇEN YIL MEZUN OLDUĞU ÖĞRENİLMİŞTİ

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Pürmüs'ün, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği'nde araştırma görevlisi olarak doktorluk görevini sürdürdüğü öğrenilmişti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

