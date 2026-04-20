Feci kazada hayatını kaybetmişti: Genç doktorun ölüme gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı
İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde 18 Nisan'da yaşanan kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, 25 yaşındaki Beyza Nur Pürmüs'ün kullandığı otomobilin gişelerin önündeki bariyere çarpması yer alıyor.
Pürmüs'ün kullandığı otomobil, 18 Nisan'da İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde beton bariyere çarpmış, kazanın etkisiyle araçta çıkan yangın söndürülmüş, yapılan incelemede Pürmüs'ün hayatını kaybettiği belirlenmişti.
GEÇEN YIL MEZUN OLDUĞU ÖĞRENİLMİŞTİ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Pürmüs'ün, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği'nde araştırma görevlisi olarak doktorluk görevini sürdürdüğü öğrenilmişti. (AA)