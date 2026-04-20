Batman Çayı’nda su seviyesi yükseldi: Köprü bağlantısında çökme meydana geldi!

Batman'da etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, altyapıda ciddi hasarlara yol açtı. Yağışlar nedeniyle Batman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi, çay üzerindeki Batman Çayı 2 Köprüsü'nün kenar ayaklarında aşınmaya sebep oldu.

YOL ÇİFT TARAFLI ULAŞIMA KAPANDI

Köprünün kenar ayaklarında meydana gelen aşınma, Güney Çevre Yolu ile köprü bağlantısının bulunduğu bölgede büyük bir çöküntü yarattı. Güvenlik gerekçesiyle yol çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler, ulaşımın aksamaması için alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, hasar gören noktada incelemelerde bulunarak onarım çalışmalarına başladı. Hasarın boyutu dron ile havadan görüntülenerek kayıt altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. (AA)