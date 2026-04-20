13 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı: Cezaevine gönderildi

13 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı: Cezaevine gönderildi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğun darbedilme anlarına dair sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine gözaltına alınan 17 yaşındaki A.Ş. tutuklandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, 13 yaşındaki bir çocuğun darbedildiği ana ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturmada, 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

SOSYAL MEDYA İHBARIYLA HAREKETE GEÇİLDİ

Olay, 4 Nisan günü Aziz Duran Parkı'nda meydana geldi. E.E.T. isimli 13 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden inceleme başlattı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını ve çevre görüntülerini titizlikle inceleyen emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki A.Ş. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından gözaltına alınan A.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

