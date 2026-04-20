Tabelayla birlikte kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü!

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi Şükran Caddesi’nde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, çalışanlar yeni açılacak bir iş yerinin tabelasını takmak üzere harekete geçti. Tabelanın üzerine çıkan çalışan dengesini kaybederek tabelayla birlikte kaldırımda bulunan kişinin üzerine düştü.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Meydana gelen olayda, ölen ya da yaralanan kimse olmazken o anlar, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Söz konusu görüntülerde tabelayı takmaya çalışan işçiyle tabelanın kaldırıma düştüğü anlar görülüyor. Bu sırada kaldırımda bekleyen kişi ise, tabelanın altında kalıyor.

VATANDAŞLAR YARDIMLARINA KOŞTU!

Olayın ardından, çevredeki vatandaşlar 2 kişinin yardımına koştu. (DHA)