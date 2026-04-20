Son Dakika | Eşme Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eşme Belediyesi ile bağlantılı "irtikap" suçlamasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Nisan'da Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve CHP Eşme İl Başkanı Celalettin Çoban'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 kişi gözaltına alınmıştı.

CHP'li başkan başına bastırılarak adliyeye götürüldü

BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyet İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri sırada, bir polis memurunun, Yılmaz Tozan'ın başına eliyle bastığı görüntülerin servis edilmesi tartışmalara neden olmuştu.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Başkan Yılmaz Tozan ile 2 kişi, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Savcılığın, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan hakkında, "Eşmespor'a bağış toplamak" ve "Eşme Kilim Festivali’ni düzenlemek" gerekçeleriyle soruşturmayı başlattığı öğrenilmişti.