Pazar yerinde 'arı' paniği! Yaya ve araç trafiği durdu

Tekirdağ'da bir binanın dış cephesine oğul veren bal arıları, caddede paniğe neden oldu. Pazar yerindeki binanın üzerinden biriken arılara, itfaiye ve bir arıcı tarafından müdahale edildi.

PAZAR YERİNDE ARI PANİĞİ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin en işlek bölgesinde yer alan ve Pazartesi Pazarı'nın da kurulduğu Şehitlik Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında dış cepheye bal arıları oğul verdi.

Oğul veren bal arıları, kısa süreli paniğe neden oldu.

İTFAİYE İLE ARICI MÜDAHALE ETTİ

Çevredekiler ve esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgeye gelen arıcı Hakan Türkoğlu’nun yardımına başvurdu.

Türkoğlu, özel kıyafetler giyerek merdivenli itfaiye aracıyla arıların yanına yaklaşıp, onları kutuya aldı.

Arılar bölgeden uzaklaştırılırken, cadde bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı. (DHA)