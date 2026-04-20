Pazar yerinde 'arı' paniği! Yaya ve araç trafiği durdu

Tekirdağ'da, pazar yerindeki bir apartmanın dış cephesinde oğul veren bal arıları paniğe neden oldu. Yaya ve araç trafiği dururken, arılar itfaiye ekipleri ile bir arıcı tarafından kutuya alınarak, bölgeden uzaklaştırıldı.

Tekirdağ'da bir binanın dış cephesine oğul veren bal arıları, caddede paniğe neden oldu. Pazar yerindeki binanın üzerinden biriken arılara, itfaiye ve bir arıcı tarafından müdahale edildi.

Tekirdağ'da alg patlaması: Denizin rengi değiştiTekirdağ'da alg patlaması: Denizin rengi değişti

PAZAR YERİNDE ARI PANİĞİ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin en işlek bölgesinde yer alan ve Pazartesi Pazarı'nın da kurulduğu Şehitlik Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında dış cepheye bal arıları oğul verdi.

Oğul veren bal arıları, kısa süreli paniğe neden oldu.

İTFAİYE İLE ARICI MÜDAHALE ETTİ

Çevredekiler ve esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgeye gelen arıcı Hakan Türkoğlu’nun yardımına başvurdu.

Türkoğlu, özel kıyafetler giyerek merdivenli itfaiye aracıyla arıların yanına yaklaşıp, onları kutuya aldı.

Arılar bölgeden uzaklaştırılırken, cadde bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Türkiye
Son Dakika | Eşme Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi
Son Dakika | Eşme Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi
Tabelayla birlikte kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü!
Tabelayla birlikte kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü!