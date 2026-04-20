Tekirdağ'da alg patlaması: Denizin rengi değişti

Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahili kıyılarında alg patlaması meydana geldi, bazı kesimlerde deniz turuncu renge büründü.

Bölgede önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması sonucu alg patlaması yaşandı.

Denizin rengi bazı kesimlerde turuncu renge döndü. Uzmanlar, alg patlamasının mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti.

"HER SENE BU MEVSİMLERDE OLUYOR"

Süleymanpaşa sahilinde yürüyüş yapan Orhan Çebi, “Bu renk değişimi her sene bu mevsimlerde oluyor. Bu da açıklamalara göre planktonlarından oluşan bir renk değişimi, iki, üç gün belirli kısımlarda oluyor sonra kayboluyor” dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
