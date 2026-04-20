Tekirdağ'da alg patlaması: Denizin rengi değişti

Bölgede önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması sonucu alg patlaması yaşandı.

Denizin rengi bazı kesimlerde turuncu renge döndü. Uzmanlar, alg patlamasının mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti.

"HER SENE BU MEVSİMLERDE OLUYOR"

Süleymanpaşa sahilinde yürüyüş yapan Orhan Çebi, “Bu renk değişimi her sene bu mevsimlerde oluyor. Bu da açıklamalara göre planktonlarından oluşan bir renk değişimi, iki, üç gün belirli kısımlarda oluyor sonra kayboluyor” dedi. (DHA)