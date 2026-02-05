İzmir’de sağanak kabusu hayatı felç etti! Denizin rengi değişti Kordon suya gömüldü

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, İzmir’in Çeşme ilçesinde, sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sağanak yağış sebebiyle, birçok noktada su birikintileri meydana geldi. Bazı ev ve işyerlerini ise su bastı, bazı noktalarda ise rögarlar taştı.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ!

İlçede, yüksek kesimlerden akan çamurlu su sebebiyle denizin rengi kahverengiye döndü. Belediye ekipleri ve bölge halkı, suların tahliye edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

KORDON SUYA GÖMÜLDÜ!

Sağanak yağış nedeniyle kentin en işlek noktalarından biri olan Kordon boyunca uzanan Atatürk Caddesi'nde su birikintileri oluştu. Özellikle Alsancak Vapur İskelesi’nin yakınlarındaki bölümlerde, araçlar trafikte zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Aralıklarla etkili olan hissettirilen sağanak saat 17.30 itibariyle durdu. Yağmurun durmasıyla birlikte yolda biriken sularda çekildi.

METEOROLOJİ "SARI KODLA" UYARDI!

Şehirde son günlerde etkisini artırarak devam eden sağanak yağışlar nedeniyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde sarı kod yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan verilere göre, son 6 saatlik süreçte en yoğun yağış Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerinde ölçüldü.

Urla Orman Sahası’nda metrekareye 58,8 kilogram, Seferihisar’da 44,4 kilogram, Karaburun’da 38,5 kilogram, Çeşme’de 33,4 kilogram, Bergama İncecikler Orman Sahası’nda 30,1 kilogram, Menderes Gümüldür’de 29,4 kilogram, Narlıdere’de 28,5 kilogram, Dikili’de 26,9 kilogram, Güzelbahçe’de 26,8 kilogram yağış ölçülürken Urla merkezde 35,6 kilogram yağış ölçüldü.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK!

Yağışların, ilerleyen saatlerde etkisini artırması beklenirken İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışlara karşı AKOM koordinasyonunda tüm birimleriyle sahada görev yapıyor. Kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 412 araç ve iş makinesi, 200 pompa, 1365 personel ile uzman ekipler, çalışmalarını yürütüyor.

Yarın da yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle alçak kesimler, dere yatakları ve geçmişte su baskını yaşanan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

