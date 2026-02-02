Sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü! 4 koyun altında kalarak can verdi

Sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü! 4 koyun altında kalarak can verdi
Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü. 4 koyun, toprak ve taş yığını altında kalarak öldü.

Aydın’da hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Efeler ilçesinde bir evin istinat duvarı yıkıldı. 4 küçükbaş hayvan, toprak ve taş yığınının altında kalarak can verdi.

aydinda-saganak-nedeniyle-istinat-duvar-1147026-340592.jpg

4 KOYUN YIKILAN DUVARIN ALTINDA KALDI

İlçeye bağlı Ambarcık Mahallesi’nde, öğle saatlerinde şiddetini artıran yağmur sonrası bir evin bahçesinde bulunan istinat duvarı çöktü.

Ev sahibi İsa Çiftçi’ye ait 4 dört koyun, yıkılan duvarın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

aydinda-saganak-nedeniyle-istinat-duvar-1147022-340592.jpg

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bir taraftan da toprak kaymasının devam etme riskine karşı inceleme başlatıldı.

Ardeşen’de heyelan: İstinat duvarı çöktüArdeşen’de heyelan: İstinat duvarı çöktü

Bölgede yağışlar devam ederken yetkililer, riskli yapılar için vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

4 HAYVANIN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

İtfaiye ve belediye ekipleri, ölen hayvanları iş makinesi ile çıkardı. Göçük altından çıkarılan hayvanların öldüğü belirlendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

