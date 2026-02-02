Sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü! 4 koyun altında kalarak can verdi

Aydın’da hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Efeler ilçesinde bir evin istinat duvarı yıkıldı. 4 küçükbaş hayvan, toprak ve taş yığınının altında kalarak can verdi.

4 KOYUN YIKILAN DUVARIN ALTINDA KALDI

İlçeye bağlı Ambarcık Mahallesi’nde, öğle saatlerinde şiddetini artıran yağmur sonrası bir evin bahçesinde bulunan istinat duvarı çöktü.

Ev sahibi İsa Çiftçi’ye ait 4 dört koyun, yıkılan duvarın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bir taraftan da toprak kaymasının devam etme riskine karşı inceleme başlatıldı.

Bölgede yağışlar devam ederken yetkililer, riskli yapılar için vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

4 HAYVANIN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

İtfaiye ve belediye ekipleri, ölen hayvanları iş makinesi ile çıkardı. Göçük altından çıkarılan hayvanların öldüğü belirlendi.