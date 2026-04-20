Devrilen motosikletteki 16 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar, iş çıkışı arkadaşı Ercan Aydın'ın kullandığı motosikletle evine gitmek için yola çıktı.
Akşam saatlerinde Akıncılar Mahallesi'nde seyir halindeki motosiklet, Aydın'ın kontrolü kaybetmesiyle devrilip metrelerce sürüklendi.
Sürüklenen motosikletin metro köprüsünün ayağına çarptığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Aydın ile Acar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet çarpan bebek ve babası yaralandı: Feci kaza kamerada
16 YAŞINDAKİ ZEYNEP KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan 16 yaşındaki Zeynep Su Acar, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Acar’ın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Hastanede tedavisi devam eden 18 yaşındaki Ercan Aydın’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)