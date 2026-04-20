Malatya’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Melekbaba Mahallesi’nde yer alan 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ!

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda dairede bulunan 3 kişi tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.K., M.K. ve P.A., ambulansla kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı dairede, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)