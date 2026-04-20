Son dakika | Ankara'da korkutan boya fabrikası yangını! Patlamalar duyuldu

Son dakika haberi... Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında patlama sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.