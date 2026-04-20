Son dakika | Ankara'da korkutan boya fabrikası yangını! Patlamalar duyuldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında patlama sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ankara Sincan'ın Alcı Mahallesi'ndeki Ankara Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında saat 09.00 sularında yangın çıktı. Fabrikadaki kısa sürede tahliye edilirken, yangın büyüyerek fabrikayı sardı.
PATLAMALAR YAŞANDI!
Yangın sırasında fabrikada patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.
Olay yerine ulaşan 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personeli ile yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. (DHA-AA)
